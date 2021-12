Glaidson Acácio dos Santos está preso desde o dia 25 de agosto - Internet

Publicado 22/12/2021 10:07

A Justiça aceitou denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) contra Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como Faraó das Bitcoins, por homicídio, pela morte do investidor em criptomoedas Wesley Pessano, em julho de 2021, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.A decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Pedro da Aldeia. O processo corre em segredo de Justiça. O 'Faraó dos Bitcoins' encomendava as mortes de seus concorrentes no mercado de captação de clientes para investimentos em criptoativos. Faraó estava incomodado com o crescimento de Pessano no mercado financeiro de criptoativos.