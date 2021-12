Em 2021, mais de 4 mil pacientes foram assistidos pelo INCAvoluntário - Divulgação

Publicado 22/12/2021 15:14

Rio - O Incavoluntário, programa do Ministério da Saúde, vai presentear todos os pacientes do Instituto Nacional do Câncer (Inca) até o final de dezembro, a estimativa é de que cerca de 1500 kits de natal sejam entregues. Em 2021, mais de 4 mil pacientes foram acolhidos pelo programa.