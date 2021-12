Cláudio Castro anunciou o reajuste no valor de bolsas de iniciação científica e investimento chegará a R$ 13,6 milhões ao mês - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 22/12/2021 14:09

Rio - Após oito anos sem aumento, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou, nesta quarta-feira, o reajuste de bolsas para alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado em todo o estado. Os valores serão ampliados em 25%.

"A medida tem um significado especial porque ajuda a conter a fuga de cérebros, que tem levado pesquisadores fluminenses a outros estados e países, em busca de melhores rendimentos. Muitos bolsistas são chefes de família e não tinham perspectiva de dar continuidade a suas linhas de pesquisa e, agora, ganham novo incentivo e valorização do governo do estado", destaca Cláudio Castro.



Atualmente, um aluno de mestrado recebe R$1.600. Com a correção, passará a receber uma bolsa de R$ 2.000 ao mês. Um doutorando terá um aumento de bolsa de R$ 2.300 para R$ 2.875 ao mês. Serão 19 categorias de bolsas de formação reajustadas, incluindo também pós-doutorado e recém doutores que passarão de R$ 4.100 para R$ 5.125.



"Com este aumento de 25% para as bolsas de formação, concedido pelo governador Cláudio Castro, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) passa a liderar, entre todas as fundações brasileiras de amparo à pesquisa, os valores concedidos aos seus bolsistas", afirmou Jerson Lima Silva, presidente da Faperj e pesquisador titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).



No Rio de Janeiro, a Faperj apoia mais de seis mil bolsistas. O valor da folha de bolsistas Faperj passará de R$ 11,9 milhões para R$ 13,6 milhões ao mês. Além disso, a Faperj comemora ainda os investimentos recordes aplicados no sistema de Ciência e Tecnologia. Foram cerca de R$ 600 milhões distribuídos em 49 editais lançados em 2021.

Com investimentos em escolas da rede pública, apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico regional, startups, jovens doutores empreendedores, apoio à inovação em micro, pequenas e médias empresas. Em 2020, foram R$ 365 milhões aplicados em diversos editais, incluindo 120 diferentes projetos para o enfrentamento do coronavírus, com investimentos de mais de R$ 75 milhões.