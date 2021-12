Imagens de câmeras de segurança mostram suspeito correndo - Divulgação

Publicado 22/12/2021 13:05 | Atualizado 22/12/2021 15:55

Rio - Tio do carnavalesco Leo Mídia, Gilmar Ribeiro, 57, afirmou que um suspeito aparece em imagens de câmeras de segurança da rua onde o integrante da Beija-Flor foi encontrado morto, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, na manhã desta quarta-feira. "As imagens já estão com a polícia. Ele (suspeito) aparece de boné, não dá pra ver muito bem o rosto, mas aparece", completou.



Câmeras de segurança mostram homem em atitude suspeita próximo à casa de Léo Mídia, integrante da Comissão de Carnaval da Beija-Flor, morto na madrugada de quarta-feira (22).



Crédito: Divulgação/ O DIA#ODia pic.twitter.com/2qLaZuW896 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 22, 2021 Nas imagens, é possível ver o homem caminhando na rua por volta das 2h42. Cerca de de 10 minutos depois, às 2h52, o suspeito volta a aparecer nas imagens correndo com um objeto na mão. Veja as imagens:

Gilmar conta que a porta da casa onde Léo morava há apenas seis meses não foi arrombada. Ele relata que o pagamento de décimo terceiro do sobrinho e um aparelho celular também foram levados. "A porta estava aberta, mas não tinha sinais de arrombamento. A gente tem suspeitas de quem possa ter feito isso, mas não podemos afirmar nada. Levaram o dinheiro que ele tinha recebido do décimo terceiro, tinha mais de mil reais e levaram também o celular dele".

De acordo com os familiares, o suspeito seria um homem com quem Léo se relacionava. Tratava-se de um caso extraconjugal, pois o homem seria casado. Testemunhas acreditam que o fato de Léo querer assumir o relacionamento dos dois publicamente possa ter motivado o crime.



O irmão de Léo foi quem o encontrou morto, por volta de 7h desta quarta-feira. O rapaz tinha perfurações no corpo, provocadas por objeto contundente. "Uma vizinha avisou que tinha algo estranho porque um cachorro latia muito. Aí o irmão dele foi até a casa e encontrou ele morto".



A perícia foi realizada no local e, por volta de 11h, o corpo foi levado para o IML de Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense.



Gilmar falou sobre o sobrinho, a quem descreve como uma pessoa boa. "O Léo era uma pessoa exemplar, todo mundo adorava ele. Os vizinhos amavam o Léo. Um rapaz bom demais e gostava de ajudar as pessoas. Aconteceu isso com ele por ele ser muito bom".



Léo era integrante da Beija-Flor de Nilópolis há 23 anos. Ele também fazia parte da escola de samba Leão de Nova Iguaçu e assinaria o samba da agremiação em 2022.

Gilmar conta que não ouviu nada estranho durante a madrugada, horário que acredita que o crime tenha acontecido. Toda a família do carnavalesco mora na mesma rua. O tio mora em uma casa em frente ao sobrinho. "Não ouvimos nada durante a madrugada. Só de manhã quando os cachorros latiram. A morte dele foi entre 1h e 2h, horário em que o suspeito aparece nas câmeras".



A mãe de Léo, segundo Gilmar, está muito abalada. A família disse que vai buscar de justiça. "Minha irmã, mãe dele, está muito abalada com tudo isso. Nós, da família, queremos agora que a justiça seja feita".

O enterro será no cemitério Jardim da Saudade, em Edson Passos, Mesquita, na Baixada. O horário e a data do sepultamento ainda não foram definidos.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) informou que instaurou inquérito para apurar a morte. Além das câmeras os agentes estão ouvindo familiares e amigos da vítima. A investigação está em andamento.

Personalidades e movimentos do samba repercutiram o crime e falaram sobre o como Léo era querido.

"É com imenso pesar que a presidência e diretoria do GRES BEIJA-FLOR DE NILÓPOLIS lamenta profundamente o falecimento do amigo, Léo Mídia, membro da comissão de carnaval e atuante em diversos departamentos na nossa agremiação. Léo dedicou-se com muito amor a azul e branco. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e que a tenha em um bom lugar. A Beija-Flor está de luto! Vá com Deus, querido Léo", dizia a nota publicada no perfil oficial da Beija-Flor.

Neguinho da Beija-Flor lamentou a morte do amigo. "Infelizmente uma triste notícia acabei de receber nesta manhã. Nosso querido Léo Mídia acaba de nos deixar precocemente. Um excelente profissional e amigo. Descanse em paz e que Deus o tenha e conforte o coração dos familiares e amigos! "



A Leão de Nova Iguaçu, escola da qual ele era carnavalesco, também se manifestou. "É com uma imensa tristeza que informamos o falecimento do nosso carnavalesco Léo Mídia. É uma grande perda para a nossa comunidade e também para todo mundo do carnaval. Guardaremos as lembranças de todos os momentos alegres e felizes. Seu nome será lembrado sempre na nossa história e também no mundo do samba".

Não é só no mundo samba que Léo Mídia era querido. No meio das quadrilha juninas ele era figura conhecida e fazia parte da Araquém de Nilópolis. Nas redes sociais, os grupos juninos se manifestaram.

"A última imagem que queremos guardar sua, é esse sorriso contagiante que sempre alegrava qualquer ambiente onde chegava, seu jeito debochado, sincero, que há pouco mais de 1 ano mostrou um pouquinho mais do Leonardo por trás do Léo Mídia em um maravilhoso bate papo com a gente. Nossos sinceros sentimentos a todos os amigos e familiares, que Deus conforte o coração de todos vocês!", escreveu a Quadrilhage Junina.



O Fórum de Quadrilhas Cariocas ressaltou o amor de Léo pela quadrilha junina.



"Perdemos o GRANDE SINHOZINHO ARAQUÉM DE NILÓPOLIS nesta madrugada. Ainda lembro de sua voz falando emocionado do seu amor pela Araquém de Nilópolis. Obrigado por sempre incentivar meu trabalho e por abrir as portas da Beija Flor para o movimento junino. Foi embora um dos nossos maiores quadrilheiros!".

Já outro grupo prestou solidariedade. "A Junina Juba DO Leão vem prestar suas condolências a família e amigos do nosso querido Léo Mídia. Forças tbm aos componentes da Araquém De Nilópolis , que nosso Senhor em sua infinita misericórdia possa dar conforto a todos!".