JP da Carobinha tinha ligação com a milícia do 'Bondo do Zinho', comandada pelo irmão do miliciano 'Ecko'Divulgação/PCERJ

Rio - Policiais da Divisão de Capturas da Polinter prenderam, na manhã desta quarta-feira (22), João Paulo de Castro Pereira, mais conhecido como 'JP da Carobinha', em Bangu, Zona Oeste do Rio. JP é apontado pela Polícia Civil como um dos chefes de milícia da região.

'JP da Carobinha', apontado pela polícia como um dos chefes das milícias da Zona Oeste, foi preso nesta quarta-feira (22).



De acordo com os agentes, o suspeito foi capturado escondido na residência de sua namorada, em Bangu, após um mês e meio de investigação e monitoramento. Segundo as investigações, João Paulo é um dos chefes da 'Milícia da Carobina', grupo criminoso que, anteriormente, era ligado à milícia 'Liga da Justiça'. Atualmente, os milicianos da Carobinha são ligados ao grupo 'Bonde do Zinho'.

O 'Bonde do Zinho' é comandada por Luís Antônio da Silva Braga, o 'Zinho', irmão e sucessor de Wellington da Silva Braga, conhecido como 'Ecko', que foi morto em operação da Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em junho desse ano.

Os integrantes da 'Milícia da Carobinha' são investigados por praticarem diversos crimes na região onde atuam, tais como parcelamento irregular de solo urbano para fins de construção civil, extorsões a moradores e comerciantes da região, subtração de terrenos de propriedade privada, além de vários homicídios.

JP era procurado pela prática de um homicídio , cometido a luz do dia, contra uma vítima que, segundo testemunhas, foi identificada pelo miliciano como ladrão e que, por isto, foi morta.

A Polinter garantiu que continuará realizando operações, visando a prisão desses criminosos e a consequente diminuição dos índices criminais.