Publicado 22/12/2021 07:14 | Atualizado 22/12/2021 10:34

Rio - Uma criança de 5 anos e um homem de 57 anos foram baleados durante um ataque de milicianos a agentes da Polícia Federal que realizavam uma investigação na comunidade de Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio, na noite de terça-feira (21). Um agente da PF também foi atingido por estilhaços. Os tiros foram disparados por seguranças do líder da milícia local, identificado como João Henrique Pedro da Silva, que foi preso. Não houve disparos por parte dos policiais federais, segundo o órgão. A criança ferida foi encaminhada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, e depois transferida para o Souza Aguiar, no Centro. O quadro de saúde dela é grave.

O outro homem atingido, identificado como Carlos Cruz, seria morador da comunidade. Ele foi baleado no púbis, passou por cirurgia e permanece internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge. O estado de saúde é estável.

O caso aconteceu por volta das 20h, na localidade conhecida como Areinha. Um comboio de policiais federais estava em uma rua de grande movimento, que dá acesso à comunidade, quando foram atacados a tiros por seguranças do líder da milícia local.

Os tiros que atingiram a criança e o morador foram disparados por milicianos - a PF diz que não efetuou nenhum disparo. No ataque, um policial federal foi atingido no ombro por estilhaços. Ele foi identificado como Evandro Coruja, e tem mandato como vereador no município de Gravataí (RS). Segundo o jornal local 'Giro de Gravataí', Coruja estava em recesso parlamentar e veio ao Rio participar da ação. Ferido no ombro direito, ele fez exames de raio-x no Hospital Municipal Lourenço Jorge, foi liberado e passa bem.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, agentes ajudam no socorro à criança, acompanhada da mãe, enquanto na mesma cena o miliciano é colocado dentro da viatura.

Peritos criminais federais foram acionados e fizeram a perícia técnica, e um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias e o autor do disparo.