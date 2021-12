Cartaz do Portal dos Procurados pede informações por autor do crime contra Léo Mídia - DIVULGAÇÃO

Cartaz do Portal dos Procurados pede informações por autor do crime contra Léo MídiaDIVULGAÇÃO

Publicado 23/12/2021 07:48 | Atualizado 23/12/2021 07:50

Rio - O Portal dos Procurados lançou cartaz nesta quinta-feira (23) pedindo informações que ajudem na identificação do suspeito da morte de Hugo Leonardo Ribeiro, o Léo Mídia, integrante da comissão de carnaval da Beija-Flor. Ele foi encontrado morto em casa , em Nilópolis, na manhã de quarta-feira (22). Ferimentos eram compatíveis com facadas.

O DIA mostram um suspeito deixando oa casa de Léo Mídia. Na gravação, é possível ver o homem de jaqueta e boné caminhando na Estrada Doutor Manoel Reis. Ele entra na vila onde fica a casa de Léo, por volta de 2h42. Cerca de 10 minutos depois, às 2h52, o suspeito volta a aparecer nas imagens correndo com um objeto na mão. Veja as imagens:



Câmeras de segurança mostram homem em atitude suspeita próximo à casa de Léo Mídia, integrante da Comissão de Carnaval da Beija-Flor, morto na madrugada de quarta-feira (22).



Crédito: Divulgação/ O DIA#ODia pic.twitter.com/2qLaZuW896 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 22, 2021 Gilmar Ribeiro, 57, tio da vítima, contou que a porta da casa onde Léo morava há apenas seis meses não foi arrombada. Ele relata ainda que o pagamento do décimo terceiro do sobrinho e um aparelho celular também foram levados. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelomostram um suspeito deixando oa casa de Léo Mídia. Na gravação, é possível ver o homem de jaqueta e boné caminhando na Estrada Doutor Manoel Reis. Ele entra na vila onde fica a casa de Léo, por volta de 2h42. Cerca de 10 minutos depois, às 2h52, o suspeito volta a aparecer nas imagens correndo com um objeto na mão. Veja as imagens:Gilmar Ribeiro, 57, tio da vítima, contou que a porta da casa onde Léo morava há apenas seis meses não foi arrombada. Ele relata ainda que o pagamento do décimo terceiro do sobrinho e um aparelho celular também foram levados.

"A porta estava aberta, mas não tinha sinais de arrombamento. A gente tem suspeitas de quem possa ter feito isso, mas não podemos afirmar nada. Levaram o dinheiro que ele tinha recebido do décimo terceiro, tinha mais de mil reais, e levaram também o celular dele".

O corpo de Léo Mídia foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu, onde passará por exame. O sepultamento está previsto para ocorrer nesta quinta, no Cemitério Jardim da Saudade, em Edson Passos, Mesquita.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a identificação do envolvido na morte do sambista, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).