Metrô vai dar gratuidade para quem tomar a terceira dose contra a covid-19 - Reprodução

Metrô vai dar gratuidade para quem tomar a terceira dose contra a covid-19Reprodução

Publicado 22/12/2021 13:02

Rio - O "Movimento Estação Vacina", do MetrôRio, vai dar gratuidade na passagem de quem for completar a vacinação. Para ser liberado na catraca de qualquer uma das 41 estações ou nos ônibus do Metrô na Superfície (MNS), o passageiro deve apresentar o comprovante da segunda ou terceira dose e um documento de identidade com foto, além do CPF. A gratuidade é válida apenas para o dia da aplicação da segunda dose ou de reforço.

A iniciativa começou em setembro de 2021 e vem garantindo o transporte gratuito para os vacinados com a segunda dose. Agora, a empresa prevê incentivar a imunização com a dose de reforço, que pode ser tomada quatro meses após a segunda.

O objetivo da empresa é apoiar a campanha de vacinação contra o coronavírus e estimular ainda mais que as pessoas se imunizem, contribuindo, assim, para a retomada segura das atividades na cidade.