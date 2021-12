O valor do empreendimento se aproxima de R$ 3,5 milhões - Divulgação/PCERJ

Publicado 22/12/2021 11:41

Rio - Obras irregulares, suspeitas de pertencerem à milícia, foram interditadas na manhã desta quarta-feira (22) por agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), em Campo Grande, na Zona Oeste. Estima-se que o valor do empreendimento seja de R$ 3,5 milhões.

As investigações da DPMA também levaram os agentes a realizar uma ação de busca e apreensão na casa do responsável pela construção, situada em Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. No local, os policiais apreenderam um telefone celular, notebooks, pen-drive e documentos referentes a obra. O homem não foi preso na operação.

As investigações continuam a fim de identificar todos os responsáveis, direta ou indiretamente, pela obra irregular.