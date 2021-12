Ex-governador do Rio, Wilson Witzel - Divulgação

Publicado 21/12/2021 19:41

Rio - O ex-governador do Rio, Wilson Witzel, recorreu pela segunda vez ao Supremo Tribunal Federal (STF) e pediu a anulação da decisão que manteve sua condenação e o afastou do cargo em 2020. Caso o minsitro Alexandre de Moraes aceite o pedido, Witzel poderá voltar a comandar o governo do estado.



O político foi condenado por crime de responsabilidade pelo Tribunal Especial Misto, formado por deputados estaduais e desembargadores. Na ocasião, o ex-governador também recorreu ao STF, mas Moraes manteve a decisão em julho deste ano.

No recurso, a defesa de Witzel apresenta como argumento para absolvição a decisão do próprio STF, que na semana passada, considerou que a Justiça Federal não poderia julgar o caso do também ex-governador Sérgio Cabral.

Além disso, os advogados de Witzel afirmam que a mudança na legislação sobre improbidade administrativa deveria favorecer o ex-governador. Sancionada em outubro deste ano pelo presidente Jair Bolsonaro, a nova lei determina que só é considerada improbidade quando o governante tem a intenção de prejudicar os cofres públicos.