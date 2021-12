Van colidiu com mureta na Estrada da Gávea - Reprodução

Publicado 21/12/2021 18:54 | Atualizado 21/12/2021 18:59

Rio - Um acidente envolvendo uma van, na Estrada da Gávea, no interior da comunidade da Rocinha, Zona Sul do Rio, deixou sete pessoas feridas no final da tarde desta terça-feira.

O Corpo de Bombeiros informou que militares do Quartel da Gávea foram acionados para o acidente, por volta das 17h. No local, os agentes apuraram que uma van colidiu contra um muro, quando descia a Estrada da Gávea, na altura do número 170, no sentido São Conrado.

Sete pessoas ficaram feridas no acidente, a maioria delas com escoriações leves. A corporação ainda aguarda informações a respeito do socorro das vítimas, para saber quantas delas foram encaminhadas para unidades de saúde e se alguma optou por não receber o atendimento no hospital.

Caso todos sejam levados pela ambulância, os feridos serão levados para os hospitais Miguel Couto, na Gávea, e Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

*Em atualização