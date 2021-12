Polícia Federal apreende 14kg de cocaína em Casimiro de Abreu durante a ação da 'Missão Redentor' - Divulgação

Publicado 21/12/2021 17:25 | Atualizado 21/12/2021 17:50

Casimiro de Abreu - Um homem, ainda não identificado, foi preso preso em flagrante, na tarde desta terça-feira, pela Polícia Federal com cerca de 14 kg de cocaína no interior de um veículo em Casimiro de Abreu, interior do estado do Rio de Janeiro.

A droga, apreendida na BR 101, na altura do posto da Polícia Rodoviária Federal em Casimiro de Abreu, estava escondida no forro das portas do veículo, que deixou a capital fluminense em direção ao município de Macaé.



O preso foi encaminhado, com a droga e o veículo, para a Delegacia de Polícia Federal em Macaé para a formalização da prisão em flagrante. A pena para o crime de tráfico de drogas pode chegar a 15 anos de detenção. A operação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e do 25º Batalhão da Polícia Militar.



Missão Redentor

Estabelecida no Centro Integrado de Investigações e Operações de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, foi criada na Superintendência Regional da PF no Rio, em julho/2021, e conta com um grupo de policiais especializados na área de inteligência no combate às organizações criminosas violentas voltadas ao tráfico de drogas e armas, corrupção e crimes ambientais.