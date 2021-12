Luis Antônio Braga, o Zinho, é um dos chefes da milícia no Rio de Janeiro - Reprodução

Luis Antônio Braga, o Zinho, é um dos chefes da milícia no Rio de JaneiroReprodução

Publicado 21/12/2021 19:28

Rio - Uma ação conjunta de policiais civis da 35ª DP de Campo Grande e da Polícia Rodoviária Federal resultou a prisão em flagrante de um integrante da milícia comandada por Luiz Antônio da Silva Braga, o 'Zinho'. Ele foi capturado na última segunda-feira em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

No momento da prisão, o criminoso monitorava uma ação da unidade enquanto encaminha as informações para outros integrantes da facção pelo telefone celular. De acordo com os agentes, ele foi localizado durante uma operação para combater as práticas criminosas da milícia em comunidades de Campo Grande, Inhoaíba e Paciência.

O miliciano, que não teve o nome divulgado, estava seguindo os policiais em uma motocicleta e informando, em tempo real, as diligências para o bando. Ele vai responder pela prática do crime de milícia privada.