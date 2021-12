Bombeiros resgatam baleados em ataque a tiros na Rua Lagoa Redonda - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 21/12/2021 18:38

Outras duas pessoas, que não tiveram as identidades reveladas, foram levadas para atendimento no Hospital Municipal Souza Aguiar. Outros dois feridos foram levados pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio. Fábio Pessanha Nascimento recebeu alta e Fabiano Garcia da Silva tem quadro clínico estável. Não há informações sobre a sexta pessoa ferida.



O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso), mas está sendo investigado pela 44ª DP (Inhaúma). A Polícia Civil investiga se o ataque foi motivado por disputa territorial entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho (CV).



Segundo populares, os tiros foram disparados por ocupantes de uma moto que passaram atirando em direção ao bar, que fica na comunidade da Coreia. Os moradores contaram que há alguns dias milicianos invadiram a região e expulsaram os traficantes, passando a controlar as atividades criminosas do local. Eles informaram que o ataque teria sido provocado pelos bandidos do CV que antes atuavam na comunidade.