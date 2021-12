Bombeiros resgatam baleados em ataque a tiros na Rua Lagoa Redonda - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 19/12/2021 11:35 | Atualizado 19/12/2021 18:42

Rio - Seis pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança, durante um ataque a tiros a um bar, em Inhaúma, na Zona Norte do Rio, na madrugada deste domingo. Segundo a Polícia Militar, populares contaram que criminosos em uma moto passaram atirando em direção ao estabelecimento.



De acordo com a corporação, uma equipe do 3º BPM (Méier) que fica baseada na Rua Lago Verde, próximo ao local do atentado, ouviu o som de disparos e foi fazer uma ronda pela região. Ao passarem pela Rua Lagoa Redonda, os PMs encontraram três pessoas baleadas, recebendo os primeiros socorros de uma equipe do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura do Rio.



Os militares contaram ainda que no local foram informados que outras três pessoas também foram atingidas pelos disparos e já haviam sido socorridas por populares. Os agentes apuraram que homens passaram em uma moto atirando em direção a um bar.

Dois baleados foram levados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Fábio Pessanha Nascimento recebeu alta e Fabiano Garcia da Silva está estável. Outros três baleados, incluindo a criança, foram levados para o Hospital Municipal Souza Aguiar: um paciente recebeu alta, outro tem quadro clínico estável, e a criança está em estado grave. Os nomes não foram divulgados. O sexto baleado foi levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e não há informações sobre o estado de saúde.



O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).