Publicado 20/12/2021 00:00

Sempre defendi medidas para o controle da covid-19. Porém, pessoas e empresas estão sendo lesadas com a instabilidade do Conect SUS e a lei de passaporte vacinal. Sou à favor da medida, mas o cidadão precisa ter funcionando o local onde confiava ter o documento em mãos.

A loja Etna, uma mais maiores lojas de móveis do Rio, anunciou que irá fechar as portas. A empresa já havia fechado outras duas unidades no país este ano, por não aguentar a concorrência online. Uma pena.