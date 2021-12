Homens rendidos no Morro do Andaraí foram encontrados mortos depois - WHATSAPP O DIA

Homens rendidos no Morro do Andaraí foram encontrados mortos depoisWHATSAPP O DIA

Publicado 19/12/2021 19:59 | Atualizado 19/12/2021 20:01

Rio - Os cinco policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Andaraí envolvidos na ação que deixou dois mortos na última sexta-feira, 17 , foram soltos após audiência de custódia na tarde deste sábado, 18. A juíza Ariadne Villela Lopes, de plantão na Central de Custódia, em Benfica, na Zona Norte do Rio, concluiu que os agentes agiram em "estrito cumprimento do dever legal".

Em sua decisão, a magistrada afirmou: "Portanto, não sendo o caso do reconhecimento, a priori, de infração penal, as prisões dos custodiados revelam-se ilegais, razão pela qual RELAXO AS PRISÕES DOS CUSTODIADOS".

A juíza liberou os policiais Bernardo Costa de Azevedo, Marlon Henrique Souza Antunes, Anderson Ricardo da Silva Giubini, Thiago Lira da Rocha e Jonathan Silva. Os objetos dos suspeitos, que tinham sido apreendidos, foram devolvidos no fim da audiência de custódia. Eles foram soltos logo depois.

Em nota, a Polícia Militar informou que os policiais militares envolvidos em ocorrência da UPP Andaraí em foram liberados após audiência de custódia. Segundo a corporação, eles ficarão afastados de suas funções nas ruas. "O comando da corporação instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as denúncias que apontam indícios de homicídio e possíveis desvios de conduta por parte dos policiais. A Polícia Militar está acompanhando e colaborando com as investigações da Polícia Civil", esclareceu.

O caso aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, 17, na rua Borda do Mato. Dois homens morreram e armas e drogas foram apreendidas, mas moradores afirmam que eles já estavam rendidos pela polícia quando foram mortos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram duas cenas diferentes: na primeira, os dois homens estão algemados e imobilizados por policiais. Na segunda, já caídos no chão.

Outras duas pessoas foram detidas e um adolescente foi apreendido. Os policiais da UPP do Andaraí envolvidos na ocorrência apresentaram a ocorrência na 19º DP (Tijuca) e justificaram a ação como confronto, após "equipe ter sido atacada por criminosos". Ao longo da tarde, denúncias encaminhadas aos órgãos apontaram "indícios de homicídio e possíveis desvios de conduta por parte dos policiais", segundo a Polícia Militar.