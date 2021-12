Degase de Volta Redonda - Divulgação

Degase de Volta RedondaDivulgação

Publicado 20/12/2021 13:15 | Atualizado 20/12/2021 13:16

Rio - Servidores do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) vão ter aumento de salário a partir desta segunda-feira, 20. A decisão, autorizada pela Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

A medida vai beneficiar 14 categorias, como as de agentes de segurança socioeducativa e administrativos, técnicos de enfermagem, professores (I e II), artífices, cozinheiro, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, musicoterapeutas, médicos, nutricionistas e terapeutas ocupacionais.

O diretor-geral do Degase, Victor Poubel, relembrou que a decisão é esperada pelos servidores há muito tempo. "Recebemos carta branca do governo para que ainda este ano os servidores que há tanto esperam fossem contemplados, com o que é deles, por direito. Esperamos logo publicar a progressão funcional de todos os demais servidores que já tem o tempo necessário e os critérios atendidos para progredirem”, afirmou.



Alexandre Valle, secretário de Estado de Educação, reforçou que o aumento é uma conquista das categorias. "A progressão dos servidores do Degase não poderia deixar de sair ainda este ano, é uma grande e merecida conquista para a categoria. Queremos com isso valorizar cada vez mais nossos profissionais para realizarmos uma socioeducação cada vez mais justa para todos”, completou.