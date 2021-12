Publicado 21/12/2021 00:00

O valor cobrado no pedágio da Linha Amarela voltará a ser tema essa semana. O valor de R$ 8,70, calculado por peritos, é inviável. Como explicar a ponte Rio-Niterói funcionar com a cobrança de R$ 4,90 e a outra via sugerir quase o dobro do valor?

Para o relator do projeto de lei do Orçamento de 2022, deputado Hugo Leal, o salário mínimo para 2022 passa de R$ 1.100,00 para R$ 1.210,00, sem aumento real. Aceitável já que o relator rejeitou o pedido do Ministério da Economia de reajuste para servidores. Senão, seria descaso.