Policiais penais receberão cartão de auxílio alimentação natalino Divulgação

Publicado 20/12/2021 21:57 | Atualizado 20/12/2021 21:58

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) recebeu, nesta segunda-feira (20), os cartões de auxílio alimentação natalino que serão entregues a todos os integrantes da pasta durante a semana.



A iniciativa para incluir a categoria no pagamento do abono de natal se deu em razão do reconhecimento do governador Cláudio Castro ao pedido do Secretário Fernando Veloso, da missão desempenhada pelos policiais penais para a segurança pública. Dessa forma, os policiais penais receberão o abono natalino assim como os outros integrantes das forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro.

A entrega dos cartões será realizada no local de lotação de cada servidor.