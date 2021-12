Glaidson Acácio dos Santos está preso desde o dia 25 de agosto - Internet

Publicado 20/12/2021 20:27 | Atualizado 20/12/2021 20:32

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Glaidson Acácio dos Santos, o 'Faraó dos Bitcoins'. A decisão foi assinada pelo desembargador Luiz Zveiter, na tarde do último dia 18, no processo que corre na 1ª Câmara Criminal sobre uma tentativa de homicídio.

Santos foi acusado de ser o mandante da tentativa de homicídio contra Nilson Alves da Silva, o Nilsinho, trader de criptoativos concorrente no mercado de captação de clientes.

O crime aconteceu em Cabo Frio, na Região dos Lagos, em março deste ano. A vítima sofreu um atentado a tiros e ficou nega e paraplégica.

Segundo as investigações, enquanto a empresa do Faraó dos Bitcoins pagava uma rentabilidade mensal de 10% aos clientes, o negócio de Nilsinho estava oferecendo 15% de juros mensais aos investidores.

Esse foi o segundo pedido de habeas corpus negado à defesa de Santos. Há menos de 20 dias, a Justiça já havia indeferido o pedido dos advogados na ação que investiga o crime financeiro.

O Faraó dos Bitcoins foi preso em agosto, durante a Operação Kryptos, da Polícia Federal, por crimes envolvendo fraudes financeiras e pirâmide.