Natal da CUFA realizará uma série de ações em favelas do Rio com distribuição de brinquedos e de cestas básicas - Divulgação

Natal da CUFA realizará uma série de ações em favelas do Rio com distribuição de brinquedos e de cestas básicasDivulgação

Publicado 20/12/2021 19:01

Rio - Presente em mais de cinco mil favelas pelo Brasil, a Central Única das Favelas (CUFA), lança em parceria com a Frente Nacional Antirracista (FNA), a segunda edição do Natal da CUFA. Com o objetivo de levar um pouco de magia para dentro das comunidades, através de uma série de ações solidárias, a organização mais uma vez deixa a sua contribuição para que milhares de moradores tenham um final de ano mais feliz e mais digno.

No próximo dia 23 de dezembro, serão realizados eventos em favelas da capital do Rio de Janeiro e da Região Metropolitana, com distribuição de cestas básicas, brinquedos, além de atividades para crianças e moradores em várias favelas do Rio. A data foi escolhida para que as famílias tenham a possibilidade de organizar as suas respectivas ceias.

Confira a agenda do Rio de Janeiro:

- Acari: 10h - Chegada de Papai Noel preto para a distribuição de brinquedos e cestas básicas.

- Rocinha: 10h - Chegada do Papai Noel preto, com entrega de cestas e brinquedos.

- Complexo da Penha: 10h - Chegada do Papai Noel preto, entrega de cestas e brinquedos.

- Divineia Jardim Primavera: 10h - Queima de fogos, para recepcionar um Papai Noel cadeirante, em referência à crianças especiais. Haverá lanche e distribuição de cestas básicas e brinquedos.

- Urucânia, Coqueiral- 9h às 15h - Entregar de brinquedos com papai Noel de jipe. Almoço para as Mães da Favela.

- Engenho do Roçado: Distribuição de brinquedos paras crianças com Papai Noel.

- Jorge Turco: 10h - Entrega de cestas básicas com refrigerante e bolo

- Caminho do Céu: Papai Noel com entregas de brinquedos e lanche.

- Para Pedro, (Irajá e Colégio: 10h - Mesa de Natal com fogão a lenha coletivo; 13h - Festa de Natal, no Ciep 323 Maria Werneck, com 10 Mamães Noel negras chegando de charrete para entrega de cestas básicas e entrega de brinquedos.

- Vila do Pinheiro, Maré: 14h - Distribuição de cestas básicas e brinquedos.

- Morro do Borel: 11h - Mesa com comida para os moradores, pula pula e brinquedos para as crianças.

- Favela do Holofote, Niterói: 17h - Chegada de Papai Noel.

- Mangueirinha, São Gonçalo: 15h às 19h - Recreação para as crianças.

- Fumacê: 11h - Lanche para moradores, servidos por Papai Noel.

- Preventório, Niteroi: Distribuição de cestas básicas

- Favela do Batan: 10h - Distribuição de brinquedos e torta para as crianças

- Morro da Cotia, Complexo do Lins: 10h - torneio de futebol; 12h - lanche coletivo; contação de histórias, pula pula e recreação, chegada da Preta Noel e baile infantil.

- Nova Sepetiba: Uma ceia natalina, árvore de natal e Papai Noel.

- Catiri: Confraternização com uma mesa para Mães da Favela.

- Muquiço: 10h às 20h - Jogo de futebol e entrega de cestas básicas.

- Parque Paulista: Ceia com as famílias e entrega de presentes para as crianças com Papai Noel.

- Morro do Timbau: Cesta básica e isenção de documentos.

- Várzeas das Moças, Niterói: Jantar para moradores de rua, no centro de Niterói, e distribuição de cesta básicas na favela.

- Complexo de Jesuítas: 10h - Distribuição de cestas básicas

- Jardim Bom Pastor, Belford Roxo: Distribuição de cestas

- Morro do Palácio, Niterói: Cinema Comunitário

- Morro do Escadão: 14h - Gincana de jogos com crianças

- Shangrilá Rosa, Belford Roxo: Distribuição de cestas

- Jamelão, Niterói: Ação de corte de cabelo, distribuição de cestas básicas, lanche e alguns brindes, com uma Árvore de Natal.

- Favela do Barro Vermelho, Belford Roxo: 10h - Distribuição de cestas, com uma Mamãe Noel.

- C.R.B Dick, São João de Meriti - Apresentação do Papai Noel.

- Coqueiral Urucânia: 9h às 15h - Entrega de 100 cestas básicas, brinquedos com Papai Noel no jipe.

- Morro da Providência: Distribuição de brinquedos, de cestas, de panetones e um bolo.

- Favela Jardim Gramacho, Duque de Caxias: Distribuição de presentes

- Jardim Guaratiba: 15h - Brincadeiras para as crianças com pula pula e totó. Distribuição de brinquedos, com um Papai Noel chegando de charrete. Queima de fogos logo após a distribuição de 100 cestas básicas

- Coréia Engenhoca, Niterói: 19h - Jantar para moradores de ruas e distribuição de cestas básicas, na favela.

- César Maia: Papai Noel e entrega de cestas básicas.

- Jardim Catarina: 17h as 21h - Entrega de cestas e brinquedos. Teatro de fantoches, pipoca, picolé e cachorro quente.

- Juramento: 10h às 14h - Chegada do Papai Noel com queima de fogos, distribuição de 400 cestas básicas e distribuição de brincadeiras para os filhos das Mães da Favela. Pipoca, algodão doce, refrigerante, cachorro quente, pula pula, totó e ping pong.

- Corte Oito - Duque de Caxias: 14h - Distribuição de cestas.