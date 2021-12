Garis dançam na Zona Norte e acabam viralizando - Divulgação

Publicado 20/12/2021 12:23

Rio - Um grupo de garis deu um show de dança em uma via do Grajaú, na Zona Norte, e acabou viralizando na web, neste domingo (19). Os homens aproveitaram a música que tocava na rua para descontrair durante o trabalho de limpeza.

No vídeo, quatro funcionários da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb), ao som de funk, aparecem dançando com muita ginga e bom humor, enquanto recolhiam e varriam o lixo da via. A gravação fez sucesso no Twitter.

As imagens chegaram a serem compartilhadas pela Prefeitura do Rio. "Quando alguém te perguntar 'o que é ser carioca?"', mostre esse vídeo. Olha o exército laranja dando show de alegria, simpatia e muito gingado pelas ruas da cidade. Esse é o nosso jeitinho de levar a vida", comentou a página.

Confira o vídeo