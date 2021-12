Rua de acesso ao Morro do Dezoito, em Água Santa - REPRODUÇÃO TWITTER

20/12/2021

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação no Morro do Dezoito, em Água Santa, na manhã desta segunda-feira (20). Participam da ação policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Não há registro de feridos, prisões ou apreensões.

O objetivo da operação, segundo a PM, é coibir criminosos que atuam na região, dominada pelo Comando Vermelho. Durante o fim de semana, o Morro do Fubá, no bairro vizinho de Cascadura, viveu horas de confronto entre traficantes do CV e milicianos que controlam a região.