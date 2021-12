Publicado 20/12/2021 06:00

“Levaram nosso computador, nosso celular, nossos cartões, dinheiro e outras coisas. Estávamos com mais de 50 pedidos para serem feitos dentro de nossa cozinha”.



O domingo, dia em que muitos descansam, também era um dia de muito trabalho para a loja “Quentinhas da Vó”, na Rua Joaquim Méier. A loja, como o desabafo nas redes sociais mostra, estava cheia de pedidos, interrompidos pela ação violenta de dois vagabundos que depenaram o estabelecimento.



Eles não perdoaram ninguém… De funcionário a cliente, quem estava lá perdeu tudo! E com arma na cabeça. São muito covardes… E claro, desesperados com a aproximação do fim de ano… Precisam levantar grana!



“É de deixar qualquer um de sangue quente. Ver o ganha-pão de uma família ser destruído assim em questão de minutos”, conta uma cliente que aguardava o seu almoço do dia na loja.



É exatamente essa a sensação. Impotência, revolta… Tudo isso por causa de um bando de criminosos atacando trabalhador! Prejudica quem vende e também prejudica quem compra, que sequer conseguiu receber sua comida!



Infelizmente, no caos do Rio de Janeiro, num dia de domingo, nem almoçar em paz é possível. 3,2,1… É DEDO NA CARA!







PINGO NO I

Familiares e amigos no enterro de Maria Jandimar - Marcos Porto

A banalização dos procedimentos estéticos continua fazendo novas vítimas… Essa busca do corpo perfeito, sem qualquer fiscalização, só pode, infelizmente, terminar em tragédia!



O que aconteceu com a diarista Maria Rodrigues, que morreu na sexta-feira e o enterro foi ontem, depois de uma sessão de hidrolipo, já é conhecido, diante de tantos outros casos vistos. É sempre uma sucessão de erros, sem falar no completo despreparo das equipes médicas…



Se a família afirma que já na primeira sessão Maria passou mal e mesmo assim a clínica insistiu em fazer a segunda, tem que investigar. Do início do processo até o momento da anestesia!



Isso sem falar na mentira que contaram para a filha da vítima, que quem estava passando mal era um funcionário… Bizarro e de uma falta de empatia sem tamanho.



Então, bora colocar o Pingo no I… É mais que cuidado com a saúde, é preciso apuração, checar a procedência. Picareta por aí tem um monte, e exemplo é o que não falta!

TÁ FEIO!

Conversando com um motorista de aplicativo sobre a safra de corridas desse fim de ano, ele contou que 2021 com certeza será o pior Natal dos últimos tempos…



“A gente só tá levando bomba, principalmente com a alta do combustível e ainda com toda a questão da pandemia. Muita gente quer economizar, então são poucos passageiros que aparecem”, afirmou ele.



Há anos essa é a safra mais importante dos motoristas de aplicativos e também dos taxistas que agora estão ralando dia e noite pra levar o sustento pra casa…

O valor das corridas aumentou, é óbvio… A gente sabe! Mas o que ninguém entende é que a margem de lucro diminuiu com o aumentos dos custos. Ainda mais por culpa do combustível…



A gente torce muito pra que 2022 seja melhor pra todo mundo, porque não tá fácil pra ninguém. Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Como diz o carioca: “O bagulho tá doido”, caro também, e tenho dito.