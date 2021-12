Superlotação é uma das principais reclamações dos passageiros que utilizam o BRT - AGÊNCIA O DIA

Publicado 17/12/2021 06:00

Promoção de todos os dias: compre a passagem e ganhe um passeio de montanha-russa e uma sauna. Gente do céu, quando o BRT vai ter jeito nesse Rio de Janeiro? Ele já foi abandonado na outra gestão, aí nessa gestão atual a gente pensou “agora vai!”.

Mas os passageiros estão indignados e com razão. Eu passo pela Avenida das Américas todos os dias e vejo a lata de sardinha que aquilo é… Não tem como aqueles ônibus ficarem em pé com um asfalto cheio de buracos… Aquilo é articulado, uma hora vai quebrar!



Pra piorar, um amontoado de gente nesse calor insuportável… Num transporte que é lacrado, não há ventilação, não dá pra abrir janela… Tem que abrir aquela janelinha no teto do ônibus pra que as pessoas consigam respirar.



Ar-condicionado? Ninguém vê… A maioria, quebrado! É uma emergência, gente.. Não existe luxo, é necessidade… O povo tá num sufoco danado, sufocado mesmo.



Acho que as autoridades esqueceram, mas ainda estamos numa pandemia de covid e agora convivendo com uma epidemia de gripe! Mesmo sem tudo isso, é desumano. Vai contra a saúde do trabalhador. E ser trabalhador nessa cidade é, definitivamente, um eterno sacrifício.



PINGO NO I

A operação feita pela Polícia Civil ontem para prender grupos de apoio ao Nazismo mostra o quão perigosa e assustadora é essa disseminação do ódio. É coisa se maluco, mas acaba virando verdade! Incentivo ao extremismo e ataque às escolas foi o que mais me assustou sendo integrante da sociedade. Isso é o resultado dessa radicalização, da cegueira, da burrice e falta de conhecimento legal.



É absurdo, e claro, contra a lei! É proibido. O pior de tudo é saber que um dos presos era um negro, povo tão perseguido nesse tipo de situação. Um horror atrás do outro e que precisa ser combatido! Associar tudo isso à ignorância dos fatos só pode gerar o que a gente vê aí… Uma bomba!



É isso que a gente precisa pensar: essas ideias ainda florescem e o campo que não tem a semente de conhecimento propaga a morte. Então, bora colocar o Pingo no I… A gente tem que ficar atento! Bem atento.



TÁ BONITO!

Agora é oficial e eu fiquei toda emocionada aqui… O dia 22 de maio, dia da minha Santa Rita de Cássia, padroeira do Centro da Cidade do Rio, faz parte do calendário oficial do município.



A lei, de autoria dos vereadores Rafael Aloisio Freitas, Carlo Caiado e de César Maia, já foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes. Pra quem tem fé, notícias como essa são muito especiais… E tem que comemorar!



A santinha agradece o reconhecimento e nós, mais ainda! Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Viva Santa Rita de Cássia! E tenho dito.