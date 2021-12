Linha férrea da Supervia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 20/12/2021 07:38 | Atualizado 20/12/2021 08:51

Rio - Uma pessoa morreu atropelada por um trem após acessar de maneira indevida os trilhos da estação do Mercadão de Madureira, no ramal de Belford Roxo. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (20). Por conta da ocorrência, os maquinistas estavam aguardando ordem de circulação e o intervalo médio entre os trens que chegam à estação era de quase uma hora (53 minutos). Às 7h50, a operação foi normalizada no ramal Belford Roxo e trens já circulam com intervalos regulares.

Às 8h10 desta segunda-feira, a circulação de trens no trecho Gramacho – Central do Brasil (ramal Saracuruna) também foi normalizada. Mais cedo, os intervalos estavam ampliados nesse trecho em função de uma ocorrência no sistema de sinalização entre as estações Manguinhos e Penha Circular. Os passageiros estão sendo informados sobre a normalização pelos canais de comunicação da SuperVia.



No Santa Cruz, um mesmo problema na sinalização aconteceu na estação Benjamin do Monte. Usuários do transporte, no entanto, ainda reclamam da demora nas redes sociais.