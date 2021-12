Policiais do 41º BPM recuperam carga roubada de papel higiênico em Barros Filho - Divulgação/PMERJ

Publicado 20/12/2021 09:21

Rio - Policiais do 41º BPM (Irajá) recuperaram, por volta das 6h desta segunda-feira, parte de uma carga de papel higiênico que havia sido roubada em um conjunto residencial em Barros Filho, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, quando as equipes chegaram no local, os criminosos já haviam conseguido fugir para o interior da comunidade Bairro 13.

Policiais estão realizando buscas na região pois há informações de que dois carros usados na prática do roubo foram abandonados em uma região de mata.

Até o momento não houve prisões e o material ainda não foi contabilizado. A ocorrência está em andamento.