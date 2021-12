Portal dos Procurados lançou cartaz para identificar envolvidos na morte de cabo da PM reformado - DIVULGAÇÃO

Portal dos Procurados lançou cartaz para identificar envolvidos na morte de cabo da PM reformadoDIVULGAÇÃO

Publicado 20/12/2021 08:16 | Atualizado 20/12/2021 08:18

Rio - O Portal dos Procurados lançou cartaz nesta segunda-feira (20) em busca de informações sobre os envolvidos na execução de Robenilson Vasques, Fernandes, de 50 anos. O cabo reformado da Polícia Militar, ex-secretário de Ordem Pública de Belford Roxo, foi morto a tiros na porta de um supermercado em Nilópolis , na manhã de domingo.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga as circunstâncias do crime, ocorrido quando Robenilson saía do supermercado Cristal, no Centro de Nilópolis, ao lado da esposa. Segundo testemunhas, atiradores em um carro fizeram os disparos. O PM reformado morreu ainda no local, e uma mulher foi baleada na perna. Ela foi socorrida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.



Segundo levantamento do Dsique Denúncia, já são 77 o número de agentes de segurança mortos em 2021. Deles, 56 eram da Polícia Militar; seis da Polícia Civil; três agentes penitenciários; três do Exército; três da Marinha, dois guardas municipais; um agente do Degase; um sargento da Reserva do Exército; um bombeiro; e um PM de São Paulo.