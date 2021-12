Robenilson Vasques Fernandes foi morto a tiros na manhã deste domingo, em Nilópolis, na Baixada Fluminense - Reprodução

Rio - O cabo reformado da Polícia Militar e ex-secretário de Ordem Pública de Belford Roxo, Robenilson Vasques Fernandes, foi assassinado a tiros ao sair do mercado, na manhã deste domingo, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Na ação, uma mulher acabou sendo atingida por um dos disparos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) irá investigar o caso.

O caso aconteceu na Estrada Antônio José Bittencourt, Centro, por volta das 10h. PMs do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para o local e apuraram que Fernandes foi ao mercado com a sua esposa para fazer compras e, ao sair, foi atacado a tiros por ocupantes de um carro que passaram efetuando diversos disparos contra ele.O militar não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Na ação, uma mulher também acabou sendo baleada na perna direita. Ela foi socorrida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde foi atendida e está sendo avaliada por ortopedistas da unidade de saúde.Segundo os PMs, os criminosos não levaram nada das vítimas.Em nota, a corporação informou que "equipe do 20ºBPM (Mesquita) foi acionada para verificar uma ocorrência de homicídio em frente a um estabelecimento comercial em Nilópolis. No local o fato foi constatado, sendo a vítima um policial militar reformado, atingido por disparos de arma de fogo feitos por ocupantes de um automóvel que passava pela rua. O policial militar veio a óbito no local. Outra vítima foi atingida por um disparo e foi socorrida ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. O local do crime foi isolado e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense foi acionada".