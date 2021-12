Lucas Lopes, de 13 anos, morreu após pular em rio de Nova Iguaçu - REPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 19/12/2021 18:10

Rio - Foi enterrado no fim da tarde deste domingo (19), no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, o corpo do menino Lucas Lopes, de 13 anos, que morreu após pular no Rio Botas durante um temporal. Ele desapareceu na última quinta-feira (16), quando mergulhou com amigos no trecho do rio na altura de Morro Agudo. O corpo só foi encontrado no sábado (18).

Segundo moradores, os amigos pularam no rio ainda no início do temporal que causou prejuízos em Nova Iguaçu. Quando a chuva apertou, os amigos de Lucas conseguiram sair, mas ele desapareceu. O Corpo de Bombeiros, então, começou a fazer buscas pela região, mas sem sucesso.

O corpo foi encontrado no fim da tarde de sábado (18), cerca de 48 horas após a notícia do desaparecimento. Ele foi encontrado no bairro Jardim Xavantes, em Belford Outro, a cerca 14 km de onde Lucas mergulhou.

Segundo familiares, o adolescente completaria 14 anos na próxima semana.