A imagem da cadela sorrindo viralizou nas redes sociais e gerou muitos comentários positivos - Carla Vieira

A imagem da cadela sorrindo viralizou nas redes sociais e gerou muitos comentários positivosCarla Vieira

Publicado 19/12/2021 14:55 | Atualizado 19/12/2021 15:12

Rio - O temporal ocorrido na última sexta-feira, 17, deixou o município do Rio de Janeiro em estado de atenção e causou muitos problemas na cidade. Apesar disso, no Morro do Turano, na Zona Norte, houve quem aproveitasse a ocasião para se divertir. É o caso das crianças e da cachorra Bela, que tiveram o momento de descontração e felicidade registrado pela dona do animal, Carla Vieira, de 20 anos. A imagem da cadela sorrindo viralizou nas redes sociais e gerou muitos comentários positivos.



As crianças da foto são Ruan, Isaque, Weverton e Natan. Segundo Carla, Bela, uma pitbull de 1 ano e 7 meses, observava os meninos brincarem porque já estava familiarizada com a voz deles. Foi quando a dona teve a ideia de deixar que a cachorra fosse para fora de casa e brincasse com os pequenos. Ela contou que, no início, a mãe dela não gostou da sugestão e disse que, se a cadela ficasse resfriada, Carla teria que cuidar. A jovem, porém, não hesitou e deixou Bela se divertir.



“Eu a soltei e pedi para que ela fosse. As crianças, como têm um carinho por ela, ficaram chamando ‘vem, filha, vem’, até que ela foi, mas saiu e se escondeu, quis voltar pra casa. Eles insistiram e ela saiu e ficou meia hora lá brincando, talvez por ter sentido a alegria deles”, contou.



De acordo com Carla, a foto foi completamente espontânea, sem planejamento de ângulo ou posição. Ela afirmou que, no momento, as crianças se sentaram e chamaram a cachorra, que sentou e abriu um sorriso.



“Inacreditavelmente, sentou e sorriu para mim. Não foi esperado, eu simplesmente tirei a foto”, disse Carla.

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno