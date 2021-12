Lucas Lopes, de 13 anos, morreu após pular em rio de Nova Iguaçu - REPRODUÇÃO TWITTER

Lucas Lopes, de 13 anos, morreu após pular em rio de Nova IguaçuREPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 19/12/2021 13:20

Rio - O corpo de Lucas Lopes, de 13 anos, que morreu após mergulhar em um rio de Nova Iguaçu, será enterrado no fim da tarde deste domingo (19) no Cemitério Municipal da cidade. O sepultamento está marcado para 17h. Desaparecido desde a última quinta-feira (16), quando mergulhou no Rio Botas durante um temporal que caiu na cidade, o corpo do adolescente foi encontrado no sábado (18), quase 48 horas depois.

O corpo de Lucas foi encontrado no fim da tarde de sábado, no bairro Jardim Xavantes, em Belford Roxo, a cerca de 14km de onde o menino desapareceu. O Rio Botas corta diferentes bairros e regiões da Baixada Fluminense. Moradores da região afirmaram na quinta-feira que Lucas teria pulado no rio com alguns amigos durante a chuva, uma brincadeira habitual entre as crianças da região. Os populares ainda relataram que os outros meninos saíram da água quando a chuva se intensificou, mas o adolescente não foi mais visto.

Um ônibus que levará familiares e amigos de Lucas partirá do Jardim Pernambuco até o Cemitério de Nova Iguaçu para prestar as últimas homenagens ao adolescente, que faria 14 anos na próxima semana, segundo familiares.