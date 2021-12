Prefeitura faz ação para acolhimento, apoio, limpeza, dragagem e conservação em bairros afetados pelas fortes chuvas - Divulgação/Centro de Operações Rio

Publicado 19/12/2021 14:44 | Atualizado 19/12/2021 14:54

Rio - A Prefeitura do Rio promove, neste domingo, 19, uma ação integrada para acolhimento, apoio, limpeza, dragagem e conservação em bairros afetados pelas fortes chuvas na última semana. A força-tarefa, realizada pelo Centro de Operações Rio (COR) envolvendo a Subprefeitura da Barra e agentes de diversas secretarias, como Conservação, Meio Ambiente, Ordem Pública e Assistência Social, atua nas comunidades Santa Luiza, Luz Divina, Beira Rio, Pombo Sem Asa, Fundação Cascalho, Coroado e Cascatinha, nos bairros de Vargem Pequena e Vargem Grande, na Zona Oeste.

"Seguimos analisando os impactos das chuvas na região e vamos dar andamento aos trabalhos de limpeza e desassoreamento dos rios e canais da região para prevenir outros alagamentos", afirma o subprefeito da Barra, Raphael Lima.



A Secretaria Municipal de Conservação informou que está atuando desde ontem na região das Vargens para amenizar os transtornos causados pelas fortes chuvas de sexta-feira, 17. Neste domingo, a Conservação conta com uma equipe de 15 pessoas, que usam dois caminhões conjugados para ajudar no escoamento da água que se encontra no local, além de duas retroescavadeiras e dois caminhões abertos para auxiliar na execução dos serviços. A limpeza do sistema de drenagem é feita de forma manual e mecânica.



"Atuamos em parceria com outros órgãos municipais para que a população volte a circular em segurança. Nosso time trabalha 24 horas pela cidade e está sempre de prontidão para atender a emergências", afirma a secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco.



A Defesa Civil disse que atua no local com 12 agentes e apoio de 29 Guardas Municipais, além de um caminhão aberto para auxiliar na retirada dos materiais descartados. Já a Fundação Rio Águas vai promover limpeza e dragagem com quatro escavadeiras, duas retroescavadeiras, um flutuante, nove caminhões e 12 agentes. A Comlurb disponibilizou quatro basculantes e 10 garis, além de uma pá carregadeira para remover os bens inservíveis que foram descartados pelos moradores.



"Essa força-tarefa é mais uma ação da prefeitura para reduzir os impactos causados pela chuva na região e avaliar, junto aos órgãos, as medidas preventivas neste período chuvoso", afirma o Chefe Executivo do COR, Alexandre Cardeman.



Por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, foram distribuídas, até as 12h deste domingo, 52 cestas básicas e 97 colchonetes e quites de cama e banho às 53 famílias atendidas até o momento.



