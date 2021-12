Ao todo, cerca de 90 voluntários se reuniram e realizaram entregas neste sábado, 18, em mais de dez favelas da cidade - Selma Souza / Voz das Comunidades

Rio - A 16ª edição da campanha Por Um Natal Melhor distribuiu 40 toneladas de alimentos neste sábado, 18, aos moradores de favelas do Rio de Janeiro que vivem em situação de vulnerabilidade social. Criada pela ONG e jornal Voz das Comunidades, a iniciativa, que teve início em 2005, arrecadou 3 mil cestas básicas este ano, que foram destinadas a mais de dez favelas da cidade.



Ao todo, cerca de 90 voluntários se reuniram e realizaram entregas para o Complexo do Alemão, Complexo da Penha, Cidade de Deus, Vila Kennedy, Vila Vintém, Cantagalo-Pavão-Pavãozinho, Rocinha, Providência, Maré, Jacarezinho, Morro da Fé e Morro do Urubu. Segundo o fundador do projeto, o jornalista Rene Silva, a ação deste ano foi importante pois, em um contexto de pandemia, muitas pessoas têm sofrido com a falta de alimentos.



"Este ano foi muito especial porque, com dois anos de pandemia, tem muita gente sofrendo com a falta de comida. A gente entrava na casa de algumas pessoas e víamos que não tinha nada na despensa, no armário, nem 1kg de arroz, não tinha nada", disse Rene.



Criada em 2005, a ação Por Um Natal Melhor começou com uma arrecadação de 50 cestas básicas, feitas em sacos de mercado, e tinha como objetivo fazer com que a data pudesse ser comemorada por milhares de famílias. Rene lembrou que, com o tempo, o projeto cresceu e conseguiu ser ampliado para outras favelas, além do Complexo da Penha e do Complexo do Alemão.



"Para mim, que acompanho esta ação desde o início, é muito grande a satisfação de poder beneficiar 3 mil famílias. Nosso objetivo maior é fazer com que as pessoas tenham o que comer neste Natal. A gente sabe que não vai resolver o problema, mas conseguimos diminuir os impactos dele", afirmou o fundador da ação.



As doações foram feitas por anônimos, artistas e empresas, como a Drogaria Venâncio e o Ifood Brasil. Este último, de acordo com Rene, patrocinou uma atração gratuita de Stand Up Comedy no início deste mês com a participação dos comediantes Rafael Portugal, Yuri Marçal e Yas Fiorelo no Centro Cultural Konteiner, na Penha, e doou mil cestas para a campanha. Entre os artistas que também apoiaram o projeto estão Fábio Porchat, Marcelo Adnet, Sabrina Sato e Preta Gil, que, pelo Bazar da Preta, contribui com o Voz das Comunidades há mais de 11 anos.

