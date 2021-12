O prefeito Eduardo Paes em coletiva no Centro de Operações Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 19/12/2021 16:58 | Atualizado 19/12/2021 17:07

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) respondeu o Secretário Especial de Cultura do governo federal, Mario Frias, em discussão pelas redes sociais neste domingo (19). Mais cedo, o ex-ator de Malhação afirmou que esposa e filha teriam sido expulsas de um hotel carioca porque não possuíam o comprovante de vacinal, obrigatório a turistas e moradores. Sem citar o nome do hotel, Frias chamou Paes de 'um merd*' e 'inútil'. O prefeito respondeu em tom mais elegante.

"Aqui só vacinado! Aí você pode se divertir muito. Se é que vão te aceitar em qualquer lugar", escreveu o prefeito. No mesmo tweet, fez uma sugestão cultural ao secretário especial do assunto. "Curte aí o samba da Vila homenageando o grande Martinho!". Antes, Mario Frias havia publicado um vídeo em que Paes aparece em uma roda de samba com componentes da Unidos de Vila Isabel. Na legenda, o aliado do presidente Jair Bolsonaro afirmava que "enquanto enjaula o carioca", o prefeito "se esbarra na farra'.



No tweet em que reclamava do episódio no hotel, Frias afirmou que a filha tem 10 anos. Como a vacinação é disponibilizada apenas para maiores de 12 anos, ela não precisaria mostrar nenhum tipo de comprovante - apenas a esposa é quem deveria apresentar.

O secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, também utilizou as redes sociais para responder Mario Frias. Soranz afirmou que o município disponibiliza 280 pontos de vacinação e todos ofertam o imunizante da Janssen, administrado em dose única.

"Ministro, temos 280 pontos de vacinação no Rio, e todos tem Janssen, é uma dose única e ela fica protegida e liberada para entrar onde quiser. @minsaude (Também está disponível pelo Ministério da Saúde Pfizer e AstraZeneca para aplicação como D1) #VacinasSalvamVidas", escreveu o secretário de Saúde.

Ministro, temos 280 pontos de vacinação no Rio, e todos tem jansen, é uma dose única e ela fica protegida e liberada para entrar onde quiser. @minsaude (Também está disponível pelo Ministério da Saúde pfizer e astrazeneca para aplicação como D1) #VacinasSalvamVidas — Daniel Soranz (@danielsoranz) December 19, 2021