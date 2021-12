Bombeiros resgatam baleados em ataque a tiros na Rua Lagoa Redonda - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 19/12/2021 15:20 | Atualizado 19/12/2021 19:57

Rio - A Polícia Civil vai apurar se o ataque a tiros em um bar de Inhaúma, na Zona Norte do Rio, que deixou seis pessoas baleadas, entre elas uma criança, foi motivado por uma disputa territorial entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho (CV). O caso aconteceu na madrugada deste domingo, na Rua Lagoa Redonda. Segundo populares, os tiros foram disparados por ocupantes de uma moto que passaram atirando em direção ao bar, que fica na comunidade da Coreia. Os moradores contaram que há alguns dias milicianos invadiram a região e expulsaram os traficantes, passando a controlar as atividades criminosas do local. Eles informaram que o ataque teria sido provocado pelos bandidos do CV que antes atuavam na comunidade.A Polícia Militar informou que uma equipe do 3º BPM (Méier) que fica baseada na Rua Lago Verde, próximo ao local do atentado, ouviu o som de disparos e foi fazer uma ronda pela região. Ao passarem pela Rua Lagoa Redonda, os PMs encontraram três pessoas baleadas, recebendo os primeiros socorros de uma equipe do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura do Rio. Os militares contaram ainda que no local foram informados que outras três pessoas também foram atingidas pelos disparos e já haviam sido socorridas por populares. Uma criança estava entre os feridos.