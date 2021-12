Orla de Copacabana. Foto de 09/10/2021 - Fabio Costa

Orla de Copacabana. Foto de 09/10/2021Fabio Costa

Publicado 20/12/2021 07:17 | Atualizado 20/12/2021 07:20

Rio - Os versos de 'Uma Noite e Meia' são mais certeiros em dias como esta segunda-feira (20): de fato, "vem chegando o verão". A estação mais quente do ano tem seu pontapé a partir do meio dia de terça-feira (21), mas o último dia da primavera ainda é de tempo nublado. O posicionamento de um sistema de alta pressão sobre o oceano não chega a trazer chuva, mas deixa o céu encoberto ao longo do dia. A temperatura varia de 16ºC a 31ºC.

Os ventos serão de fracos (18,5 km/h) a moderados (até 51,9 km/h), e mais intensos a partir da tarde. Na terça, pontapé inicial do verão, a previsão é parecida, mas as temperaturas devem apresentar uma elevação.

A partir de quarta-feira (22), a previsão do Alerta Rio, sistema meteorológico da prefeitura, é a chuva chegue à cidade. Ela deve permanecer até o dia 24, véspera do Natal.