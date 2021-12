Estação Arroio da Pavuna, em Jacarepaguá, havia sido destruída por um incêndio em setembro de 2020 - Divulgação/Prefeitura do Rio

Estação Arroio da Pavuna, em Jacarepaguá, havia sido destruída por um incêndio em setembro de 2020Divulgação/Prefeitura do Rio

Rio - Fechada em 2020, a estação Arroio Pavuna, em Jacarepaguá, foi reaberta na tarde desta terça-feira.

A prefeitura do Rio, por meio do BRT Rio, confirmou a novidade. Trata-se da 45ª estação reformada desde a intervenção no sistema BRT, em março. Em setembro do mesmo ano foi destruída por um incêndio.

Entre as alterações realizadas pelas equipes que trabalharam nas obras estão: substituição dos painéis e portas de vidro por chapas de aço vazadas; fiação embutida e mecanismos das portas blindados; alarmes luminosos e sonoros das portas, indicando a abertura e o fechamento delas; e trava automática das portas.

A estação ganhou pinturas interna e externa, novas instalações elétricas e programação visual, reforço na iluminação e colocação de guarda-corpos. Até o fim deste mês, a Prefeitura vai finalizar o programa de recuperação de 46 estações em 2021, anunciado no início da intervenção.