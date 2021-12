Imagem ilustrativa de um coronavírus - Jovani - Stockvault.net - Uso gratuito

Publicado 22/12/2021 17:38

Rio - Criado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o Painel de Monitoramento da Covid-19 segue sem atualização nesta quarta-feira. O portal tem o objetivo de informar a quantidade diária de casos confirmados e óbitos pelo novo coronavírus no Rio.

"A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) informa que o Mapa de Risco da Covid-19 não foi atualizado devido à instabilidade nos sistemas de informações do Ministério da Saúde, que são as fontes de dados para casos e óbitos provocados pela doença", afirmou.

instabilidade nos sistemas do Ministério da Saúde começou na última segunda-feira, 13 . Na madrugada do dia, funcionários da pasta ficaram sem acesso ao e-mail corporativo, a rede de telefonia e a intranet. Segundo o portal R7, os servidores foram surpreendidos com o bloqueio do sistema e não conseguiram acessar sequer os usuários dos computadores para atualizar informações sobre a pandemia da covid-19, atender a demanda dos estados e avaliar informações de saúde em geral.

No município, há 20 pessoas internadas em hospitais públicos em decorrência do novo coronavírus. Nas redes sociais, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, comemorou o avanço da vacinação dos cariocas. "Com o aumento da cobertura vacinal e da dose de reforço dos idosos, as internações por COVID-19 caíram a 0,4% das internações do SUS, hoje temos 24 pacientes internados", explicou.