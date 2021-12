Marcos Paulo Estevam de Almeida desapareceu após uma corrida na noite de sábado - Divulgação

Publicado 22/12/2021 19:25

Rio - A Polícia Civil investiga o paradeiro de Marcos Paulo Estevam de Almeida, de 43 anos. Motorista de aplicativo, ele desapareceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, há cinco dias. De acordo com relatos da família, ele iniciou a última corrida no próprio no próprio município, onde também mora.

O carro do motorista ainda não foi localizado. Preocupado com a violência, ele trabalhava na madrugada. O último contato com os familiares na noite do de sábado. A esposa de Marcos Paulo, Aline Mesquita, revelou que ele se encerraria a jornada por volta das 22h, como revelou o jornal 'Destaque da Baixada'.



O desespero tomou conta da família quando as mensagens pararam de ser recebidas pelo telefone celular do motorista, que consta como desligado.