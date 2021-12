Pedro Henrique Silva de Oliveira, o Petah, seria ligado a criminosos de Santa Catarina, especializados em ataques a caixas eletrônicos - Divulgação

Pedro Henrique Silva de Oliveira, o Petah, seria ligado a criminosos de Santa Catarina, especializados em ataques a caixas eletrônicos Divulgação

Publicado 22/12/2021 19:59

Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam, na tarde desta quarta-feira, um homem identificado como integrante de uma organização criminosa especializada em atacar caixas eletrônicos. Pedro Henrique Silva de Oliveira, conhecido como Petah, foi capturado pela polícia enquanto tentava fazer compras de Natal, em um shopping em Nova Iguaçu, Na Baixada Fluminense.

Segundo as investigações da DRF, Petah integra um grupo ligado a criminosos do Estado de Santa Catarina, especializados em ataques a caixas eletrônicos.

A organização criminosa foi identificada pela especializada pela prática de diversos furtos desse tipo no Estado do Rio, como os ocorridos na Universidade Católica de Petrópolis, na Região Serrana, e em caixas eletrônicos situados na cidade do Rio de Janeiro.

Contra Petah foi cumprido mandado de prisão preventiva por organização criminosa e furto qualificado.