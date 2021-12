Cidade do Rio retorna ao estágio de mobilização na manhã desta quinta-feira | Rio de Janeiro | O Dia

Não há previsão de chuva forte para as próximas horas - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 23/12/2021 10:29

Rio - O município do Rio retornou ao estágio de mobilização às 9h desta quinta-feira (23) devido à redução dos acumulados de chuva, de acordo com o Centro de Operações. Segundo o Alerta Rio, não há previsão de chuva forte para as próximas horas.



No momento, o Radar Meteorológico do Sumaré mostra núcleos de chuva fraca atuando em pontos isolados da cidade. De acordo com o Alerta Rio, a previsão para as próximas horas é de chuva fraca a moderada isolada. O município do Rio estava em estágio de atenção desde as 2h50, após entrar em mobilização às 18h10 da quarta-feira (22).

O estágio de atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população. Já o estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.

Durante a madrugada, a chuva atingiu pontos diferentes da cidade, como Santa Teresa, no Centro, Piedade, na Zona Norte, e Jacarepaguá, na Zona Oeste. Os bairros com os maiores registros de chuva nas últimas 24h foram Copacabana e Urca, na Zona Sul. Também choveu forte no morro do Vidigal, onde quatro sirenes foram acionadas às 3h30. Às 4h30, com a diminuição do volume das chuvas, elas foram desmobilizadas.