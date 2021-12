Léo Mídia era integrante da Beija-Flor de Nilópolis há 23 anos - Reprodução

Publicado 23/12/2021 15:19 | Atualizado 23/12/2021 15:39

A polícia não esclareceu se o homem com que Leo Mídia se relacionava, e que prestou depoimento, é o mesmo que aparece no vídeo entrando na vila onde a vítima morava . Nas imagens, um homem usando casaco largo e boné entra no local do crime às 2h42, e, 10 minutos depois, às 2h52, sai correndo do local com um objeto na mão.