A ação conta com apoio da Editora Record, Prorede e Eletromidia - DIVULGAÇÃO

A ação conta com apoio da Editora Record, Prorede e EletromidiaDIVULGAÇÃO

Publicado 23/12/2021 14:51

Rio - A SuperVia vai presentear os passageiros com 500 livros distribuídos em cinco estações, uma de cada ramal, e também dentro dos trens. A ação, que acontece nesta quinta-feira, 23, prevê levar cultura e entretenimento neste natal e tem o apoio da Editora Record, Prorede e Eletromidia.

Além de ganhar um livro de presente com dedicatória e marcador de página temáticos feitos especialmente para a ocasião, os clientes também podem tirar fotos com o Papai Noel. O evento começou às 10h, na Central do Brasil e seguirá para as estações Duque de Caxias, Mercadão de Madureira, Nilópolis e Bangu.



Nesta quinta-feira, a circulação dos trens segue de acordo com os intervalos abaixo, levando-se em conta a faixa de pico de cada ramal:



Ramal Deodoro–Santa Cruz (pico de 5h às 8h)

Entre Santa Cruz e Benjamim do Monte– intervalo médio de 14 minutos

Entre Campo Grande e Central do Brasil – intervalo médio de 10 minutos



Entre 10h e 15h haverá manutenção da rede aérea entre as estações Benjamin do Monte e Paciência.



Ramal Japeri (pico de 5h às 7h)

Entre Nova Iguaçu e Japeri –Intervalo médio de 13 minutos

Entre Central e Nova Iguaçu –Intervalo médio de 7,5 minutos



Das 10h às 15h serão realizados serviços de sinalização entre as estações Engenheiro Pedreira e Queimados.



Ramal Belford Roxo (pico de 6h às 8h)

Intervalo médio de 29 minutos.



Ramal Saracuruna (pico de 5h às 8h)

Central a Gramacho - intervalo médio de 11 minutos

Gramacho a Saracuruna - intervalo médio de 23,5 minutos