Prefeito Eduardo Paes durante coletiva sobre o Réveillon, nesta quinta-feira, no Centro de Operações Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 23/12/2021 13:44 | Atualizado 23/12/2021 13:56

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, tratou com bom humor - e uma alfinetada - o episódio de expulsão da esposa do secretário especial de Cultura do governo federal, Mario Frias, de um hotel do Rio. Segundo o próprio Frias, no último fim de semana, a mulher e a filha foram proibidas de se hospedar por não apresentarem comprovante de vacinação. O nome do local não foi divulgado. Nas redes sociais, Frias chamou Paes de 'um m...' por exigir o passaporte vacinal. Em coletiva nesta quinta, o prefeito respondeu: 'ataque de urticária'.

Para Paes, o hotel de onde a família foi expulsa teve atitude 'modelo'. "É modelo do ano. Mostrou eficiência, ensinando terraplanistas, negacionistas. Apesar do ataque de urticária do rapaz lá de Brasília", brincou o prefeito, em referência ao secretário de Cultura.

No último fim de semana, o ex-ator de Malhação afirmou que esposa e filha teriam sido expulsas de um hotel carioca porque não possuíam o comprovante de vacinal, obrigatório a turistas e moradores. Sem citar o nome do hotel, Frias chamou Paes de 'um m...' e 'inútil'. Em outro tweet, o secretário publicou um vídeo em que Paes aparece em uma roda de samba com componentes da Unidos de Vila Isabel. Na legenda, o aliado do presidente Jair Bolsonaro afirmava que "enquanto enjaula o carioca", o prefeito "se esbarra na farra".