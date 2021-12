Moradores do Parque São José estão há quase 2 meses com esgoto transbordando - Reprodução

Moradores do Parque São José estão há quase 2 meses com esgoto transbordando Reprodução

Publicado 27/12/2021 00:00

Hmmm… O que todo mundo mais deseja nessa época do ano é sentir aquele cheirinho de comida gostosa na mesa…

Mas no Natal dos moradores da Rua Garanhus, lá no Parque São José, em Belford Roxo, o cheiro que tomou conta das casas não foi do peru no forno…. Foi de esgoto mesmo!

E daqueles que transbordam, de sequer deixar alguém sair de casa.

Quem vive por lá, afirma que há quase 2 meses a água das chuvas não desce, só acumula, entope, chegando na cintura. Como vive assim?

"Desde o dia 1 de novembro a gente tá nessa, a água só sobe e o odor é insuportável. Passamos Natal assim e com certeza vamos passar o revéillon ", conta a moradora Silvia Francisca.

É absurdo demais… O povo evita de usar água pra qualquer coisa, tudo pra não transbordar ainda mais! Nem roupa eles estão lavando.

Segundo os moradores, até botas, bombas eles já compraram, mas nada dá vazão no aguaceiro.

"Ninguém faz nada! Já solicitamos à prefeitura uma retroescavadeira para estourar a manilha e o esgoto descer, mas cadê?"

Cadê??? Alguém tem que aparecer, botar a cara! O que não dá é o povo ficar mergulhado nessa M* toda…

A coluna pediu resposta e em nota, a Prefeitura de Belford Roxo informou que esta semana ainda uma equipe da Secretaria Municipal de Conservação irá ao local para verificar a situação e solucionar o problema.

É… O ano ainda nem acabou e já tem problema pro próximo.

3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Enfim, a tão esperada folga…

Quem tem profissão em que ou você tem o feriado de Natal ou de Ano Novo como é a minha, sabe do que eu tô falando.

Cada segundo no relógio conta!

No meu caso, vale ouro, já que meus pais moram a 1200 km de distância.

Tô falando tudo isso pra descrever um perrengue que muitos classificariam como "perrengue chique", e eu também acho! Mas pra mim, o descaso e a falta de compromisso de prestação de serviço é o que eu quero destacar…

Na maioria das vezes, justamente pra ganhar tempo, vou de avião. E em menos de dois meses é a segunda vez que a companhia aérea esquece minha bagagem no meio do caminho… Sim, tenho que pegar dois aviões!

O pior é a calmaria de que isso é normal… Como assim?

Como eu disse lá no alto, tempo é a moeda mais preciosa! É claro que nada apaga o prazer de estar com a família no Natal, mas já vou pra ficar tão pouco.

Bora colocar o Pingo no I…

Três dias lá, um sem roupa e 12 horas sem bagagem… É perrengue ou não é?

TÁ BONITO!

Que domingão, hein?! Do jeito que o carioca gosta e merece!

Solzão, aquele clima de confraternização na cidade… Gente já fazendo planos para o novo ano que se aproxima.

Clima gostoso, mesmo num período ainda tão conturbado…

A previsão diz que o tempo deve mudar nos próximos dias, mas o que eu acho mesmo que não vai mudar é a vontade desse povo de ter um 2022 cheio de luz… Luz do sol, luz que dá vida!

Chegamos na última semana de 2021… Ufa! Vamo que vamo!!!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Que venham muitos dias de sol, e tenho dito!