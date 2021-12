Semana da Saúde em Duque de Caxias: é abraço que não tem idade… É da criança a vovó que me ouvem - Talita Giudice/Divulgação

Publicado 22/12/2021 06:00

“Abaixa o vidro, abaixa o vidro! Fica tranquilo que não é assalto não, a gente só tá fazendo a segurança… Tem que ficar de olho pra ver se não é alemão passando”. Parecia cena de filme. Mas era realidade mesmo… A realidade do Rio de Janeiro.



Bandidagem solta, mandando e desmandando! E dando “dura” em motorista como se fosse polícia. Segundo um leitor da coluna, quatro homens fortemente armados com fuzis e pistola interceptaram o seu carro ontem… Tudo isso num dos locais mais movimentados da cidade, em um dos acessos da Avenida Brasil, próximo de Olaria, com o sol das três da tarde rachando a cabeça!



Isso mesmo, na pista… Nem era entrada de comunidade, pelo menos, segundo ele, não parecia. A situação deixa evidente o quanto a bandidagem se alastrou e não tem mais núcleo. Aquela história de bandido só dentro de favela… Esquece! É na rua mesmo, com busão passando, bicicleta.



“Na hora eu até pensei que fosse um guarda-chuva, porque não queria acreditar que aquilo fosse verdade. Depois que a ficha caiu que estava um calorão, zero chance de chover”, conta o leitor, agora depois do susto, rindo aliviado.



É muita audácia! Nem “dura” de polícia a gente merece… Imagina dura” de vagabundo? Não dá pra aturar! Que bom que o motorista teve muito sangue frio e sequer tirou as mãos de volante! Poderia ter acontecido uma tragédia, como já vimos várias vezes acontecer. E o GPS nem indicou “área de risco”, hein!



“Eu expliquei que só estava passando e indo a caminho do meu trabalho. Depois eles me liberaram e eu segui viagem”, conta ele. Deu sorte, amigão… Já pode dizer que nasceu de novo. “Os caras ainda disseram: Da próxima vez, já vem com o vidro aberto”.



Da próxima? Deus me livre! É… Mais um dia na selva carioca. 3,2,1… É DEDO NA CARA!





PINGO NO I

E eu que achei papai Noel tomava chocolate quente?! Que nada! No Brasil, é cafezinho mesmo. E nós shoppings, quem garante a energia extra do bom velhinho são os salões de beleza!



Tô eu ali com a manicure quando entra o próprio… “Passou?”. “Sim. Tá fresquinho, do jeito que o senhor gosta…” Achei fofo…



Mas pensei: nesse calorão, o que ele merecia mesmo era um chope gelado! Afinal, ser o símbolo do Natal nos trópicos, mas com tradição do Polo norte não deve ser fácil… Hohoho….









TÁ BONITO!

E a Semana da Saúde chegou em Duque de Caxias… Vai até quinta, cheia de serviços para a população. E é claro que eu fui lá, né? Que energia, a troca e o carinho do povo é algo que sempre me emociona… Não tem preço!



É abraço que não tem idade… É da criança ao vovô e a vovó que me ouvem. Em tempos onde o distanciamento foi tão necessário para nos mantermos vivos, é de arrepiar saber que graças à vacinação a vida vai voltando ao normal aos poucos.

Fez calor ontem? Muito! Verão chegou com tudo… Mas o calor humano foi beeem maior. E foi lindo. Por isso se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Viva esse povo maravilhoso, de todos os cantos do Rio que me abraça sempre, e tenho dito!