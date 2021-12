Superlotação é uma das principais reclamações dos passageiros que utilizam o BRT - AGÊNCIA O DIA

Superlotação é uma das principais reclamações dos passageiros que utilizam o BRTAGÊNCIA O DIA

Publicado 26/12/2021 18:42

Rio - No último domingo do ano, passageiros do BRT reclamam da lotação e do calor nos articulados e estações. Nas redes sociais, um cliente do sistema BRT, administrado pela Prefeitura do Rio, mostrou a estação Morro do Outeiro, em Jacarepaguá, lotada.

"Olha a situação no Morro do Outeiro. Cadê a linha 50? O brt retirou a 51A de circulação aos domingos e feriados para passarmos por isso? É muita falta de respeito com a população", afirmou um passageiro. Na manhã deste domingo, outro internauta criticou o transporte "Continuando a saga do BRT: Domingo, 08:20, e o BRT está inexplicavelmente CHEIO DEMAIS!", disse.

@BRTRio @faleonibus #bdrj @revistadonibus @eduardopaes @Prefeitura_Rio olha a situação no morro do outeiro cadê a linha 50? O brt retirou a 51A de circulação aos domingos e feriados para passarmos por isso? É muita falta de respeito com a população. pic.twitter.com/gDbWIY1LHF — Fabricio Ribeiro (@Briciorc) December 26, 2021

Continuando a saga do BRT: Domingo, 08:20, e o BRT está inexplicavelmente CHEIO DEMAIS!



Parabéns a todos... — Luidy Feitosa (@feitosald) December 26, 2021 Em nota, o BRT Rio afirmou que a linha 51A (Vila Militar X Alvorada) foi criada no início da pandemia para substituir a linha 50 (Jardim Oceânico X Centro Olímpico). Atualmente, a linha 50 funciona nos dias úteis das 4h às 9h e das 15h às 0h. Por causa da diminuição da circulação de passageiros aos fins de semana, há menos articulados disponíveis na frota. Em nota, o BRT Rio afirmou que a linha 51A (Vila Militar X Alvorada) foi criada no início da pandemia para substituir a linha 50 (Jardim Oceânico X Centro Olímpico). Atualmente, a linha 50 funciona nos dias úteis das 4h às 9h e das 15h às 0h. Por causa da diminuição da circulação de passageiros aos fins de semana, há menos articulados disponíveis na frota.

"Aos domingos, retornaram as linhas originais: 51 (Vila Militar X Recreio ) e a 50, rodando das 4h à 0h.

Desde o início da intervenção, 95 articulados foram recuperados e incorporados à frota, que conta agora com 215 BRTs aptos a entrar em operação. Além disso, 33 ônibus foram colocados no eixo da Cesário de Melo e também há um reforço na frota com 70 ônibus comuns que fazem dois serviços eventuais (Santa Cruz x Alvorada e Pingo D'Água x Alvorada) nos horários de pico. Sábados, domingos e feriados a operação segue um planejamento de acordo com a demanda histórica desses dias", esclareceu a Prefeitura do Rio.