Trem descarrilou do ramal Japeri descarrilou na altura de Ricardo de Albuquerque - Reprodução redes sociais / Agetransp

Publicado 26/12/2021 16:10 | Atualizado 26/12/2021 16:45

Rio - Um trem do ramal Japeri descarrilou, na tarde deste domingo, na altura de Ricardo de Albuquerque, Zona Norte do Rio. Segundo a SuperVia, ninguém ficou ferido. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) se manifestou, em suas redes sociais, que irá abrir um boletim de ocorrência para apurar o caso.

De acordo com a SuperVia, o trem havia saído da Central do Brasil com destino a Japeri, quando um dos vagões descarrilou entre as estações Ricardo de Albuquerque e Anchieta.

Por conta do incidente, os passageiros precisaram desembarcar na via férrea e seguir até a estação de Anchieta para conseguir embarcar em outra composição e continuar a viagem. O Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) chegou a ser acionado e se deslocou até o local para o apoio necessário, segundo a SuperVia.

A Agetransp publicou que o descarrilamento provocou alterações na circulação do ramal. "Temporariamente, a circulação no ramal passou a ser feita entre Central e Deodoro e entre Japeri e Anchieta", informaram.

A SuperVia garante que os passageiros estão sendo comunicados das mudanças pelo sistema de áudio dos trens e estações.

A agência se manifestou em seu twitter afirmando que irá apurar as circunstâncias do descarrilamento de um trem do ramal Japeri e que, além de das causas do incidente, também será apurada a adequação do atendimento aos usuários. "Equipe técnica de fiscalização da Agetransp foi deslocada para o local da ocorrência", publicou.

A SuperVia também informou que seus técnicos estão atuando no local do ocorrido para liberar a linha e normalizar a circulação no menor tempo possível, e garantiu que apura com rigor as causas do descarrilamento.